Real Brasília perde para o Grêmio e corre perigo a uma posição do Z-4

No retorno ao Brasileirão Feminino, após mais de dois meses sem entrar em campo, o Real Brasília foi batido pelo Grêmio, por 2 x 0, no Estádio Airton Ferreira da Silva. A equipe brasiliense foi à Eldorado do Sul (RS), neste sábado (17/8), tentar conquistar os três pontos que afastariam de vez qualquer chance de rebaixamento, mas o resultado manteve o time em 12º na tabela, a uma posição da zona de rebaixamento.

Depois do intervalo em razão dos Jogos Olímpicos de Paris, as equipes do Campeonato Brasileiro Feminino retornaram às disputas, na reta final da primeira fase. O Real Brasília, na briga contra uma vaga na zona vermelha da tabela, enfrentou a equipe da goleira Lorena, que conquistou a prata na Olimpíada pela Seleção Brasileira. A defensora não estava em campo, mas mesmo assim as Leoas do Planalto não tiveram sucesso na tentativa da primeira vitória fora de casa.

Ao contrário das adversárias, que praticamente confirmaram a presença nas quartas de final, o Real anulou as chances de avançar. Válido pela 14ª rodada, o jogo contra a equipe gaúcha foi a penúltima tentativa das Leoas do Planalto de se firmarem na elite do futebol por mais um ano. O time candango está seis pontos à frente de Santos e Botafogo, que com 10 pontos ocupam as duas vagas de rebaixamento ainda em aberto — as outras duas estão definidas.

Com somente mais uma rodada na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Real terá de tentar a vitória em casa contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (21/8), para não depender do tropeço de Santos e Botafogo. As Leoas, no momento, fazem uma campanha inferior a de 2023, quando passaram sufoco, mas conseguiram se firmar na 11ª colocação.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou parecendo que a partida seria equilibrada e assim foi por boa parte da etapa. Durante 20 minutos, apesar de o Grêmio ter uma presença mais imponente na área do Real, as duas equipes dividiam bem o campo, sem chances muito claras de marcar. As oportunidades de finalizações não deram muito trabalho para nenhuma das goleiras.

Mas o jogo se modificou. O tricolor começou a avançar melhor com a bola no pé e as adversárias sentiram a pressão. Aos 28 minutos, Mônica Ramos esticou a bola, que achou Cássia logo à frente. A volante das Leoas, Petra, ainda tentou impedir a atacante gremista de chegar, mas escorregou, deixando Cássia sozinha para finalizar no canto esquerdo de Dida.

O resultado positivo para o Imortal fez a equipe embalar para tentar garantir um resultado seguro. Três minutos após o primeiro gol, a bola foi à rede novamente. Na grande área, Raquel Fernandes recebeu e acionou Giovaninha para bater de canhota, dentro das traves de Dida.

O Grêmio ditava o ritmo, até a reação tardia do Real. A dificuldade de velocidade atrasou a tentativa da equipe de Brasília de inverter a dominância. Nos acréscimos, as Leoas conseguiram criar uma pressão, mas não foi o suficiente para alterar o placar.

Na volta do intervalo, a característica que faltou na primeira etapa se tornou a principal do jogo: a velocidade. Ambas as equipes retornaram ao campo com pressa para marcar mais um gol. Com a bola indo de uma ponta a outra do campo, o Real conseguiu a chance mais clara da partida. Aos 13 minutos, após um erro do Grêmio em sair com a bola, Ju Oliveira aproveitou a falha para infiltrar na área. A camisa 10 viu Kim na entrada do gol, tocou para a atacante, mas a defesa gremista conseguiu chegar a tempo e a bola resvalou a trave.

A partir de então, a bola que tocava nos pés das jogadoras de ambos os lados, começou a se atrair mais pelas Leoas do Planalto. O Real deixou claro o desejo por mudar a história da partida. A equipe candanga conseguia com sucesso apertar as donas da casa no campo de defesa, mas as ações brasilienses não foram duradouras, pois logo o jogo retornou ao equilíbrio do começo da segunda etapa.





Ficha técnica

Grêmio 2 x 0 Real Brasília

Gols: Giovaninha e Cássia.

Cartões amarelos: Petra, Dayana Rodríguez

Grêmio

Vivi Holzel; Mônica Ramos, Brito, Tayla, Shashá; Jessica Peña, Rafa Levis (Gisele), Dayana Rodríguez; Raquel Fernandes, Cássia (Pri Back) e Giovaninha. Técnica: Thaissan Passos

Real Brasília

Dida; Maria Dias, Isabela Melo (Kim), Petra, Luciana; Baião, Maiara, Pitty; Keké (Índia), Ju Oliveira e Katielle. Técnico: Dedê Ramos

