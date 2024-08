Fluminense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileiro. Enquanto o Tricolor vem de derrota para o Grêmio, fora de casa, na Libertadores, o Timão bateu o Red Bull Bragantino, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Os times estão no Z4 do Brasilierão. Quem vencer sai da zona de degola.

Este jogo, que deve contar com homenagem a Silvio Santos (que morreu aos 93 anos neste sábado, torcida pelo Fluminense e tinha simpatia pelo Palmeiras) terá a cobertura da Voz do Esporte. A cobertura se inicia às 19h30, com o tradicional pré-jogo da campeã do prêmio Aceesp de 2023 de melhor mídia digital esportiva. Ricardo Froede está com o comando e com a narração deste duelo.