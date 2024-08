Atlético-GO x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional visita o Atlético-GO neste domingo (18), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes chegam para o confronto no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em momentos distintos. Enquanto o Dragão ocupa na lanterna da competição, com apenas 12 pontos, o Colorado é o 12º na tabela, com 25 somados.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema de pay-per-view.

Como chega o Atlético-GO

O Rubro-Negro de Goiás vive uma fase negativa na Série A. Isso porque não conquista um triunfo há 13 rodadas. Neste período, a equipe acumula nove derrotas e quatro empates. No último compromisso, sofreu um revés por 1 a 0 para o São Paulo, no MorumBis. O Dragão, aliás, ainda não venceu como mandante no Brasileirão. Janderson, ausência no jogo passado contra o Tricolor Paulista por suspensão, volta a ficar à disposição do técnico Umberto Louzer. Assim, provavelmente retornará ao time titular.

Como chega o Internacional

O Internacional conseguiu quebrar o jejum de 12 partidas sem vencer, levando em consideração Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. Afinal, conquistou um triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Juventude, na última quarta-feira (14), em jogo atrasado. Deste modo, o elenco deseja aproveitar a recuperação da confiança para buscar uma segunda vitória consecutiva. E em especial, se afastar da incômoda zona de rebaixamento.

O técnico Roger Machado contará com o retorno do volante Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no último embate da equipe. Assim como a reintegração do zagueiro Vitão após negociações com um desfecho negativo entre o Colorado e o Real Betis, da Espanha.

A propósito, o volante Thiago Maia e o atacante Wesley são dúvidas por conta de desconfortos musculares. Mesmo assim, exames não constataram lesões e ambos devem estar na lista de relacionados. Caso não sejam titulares, Rômulo e Gustavo Prado devem ficar com as vagas, respectivamente.

ATLÉTICO-GO X INTERNACIONAL

23ª rodada do Campeonato Brasileiro-2024

Data e horário: 18/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel; Maguinho, Adriano Martins, Bruno Tubarão e Guilherme Romão; Rhaldney, Gabriel Baralhas e Alejo Cruz; Shaylon, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

INTERNACIONAL Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Rômulo (Thiago Maia), Bruno Henrique; Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado); Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

