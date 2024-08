Com lei do ex, Bahia vence o Grêmio

Com direito a lei do ex, o Grêmio perdeu para o Bahia por 2 a 0 neste sábado (17/8), no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor baiano chegou a terceira vitória como visitante no campeonato. Os gols foram marcados por Thaciano.

Dessa forma, com o resultado, o Bahia somou mais três pontos e chegou aos 38. Assim, a equipe agora ocupa a sexta colocação da tabela. Por outro lado, o Grêmio não pontuou. Com 24 pontos, segue na 14° posição, próximo a zona de rebaixamento.

Bahia comanda primeiro tempo e abre placar com lei do ex

O Bahia começou mais ofensivo e comandou quase todo o primeiro tempo. Trabalhou muito a bola no meio de campo, mas faltou velocidade e passes que desmontasse a defesa para conseguir levar mais perigo. Everaldo conseguiu colocar uma bola na trave e depois deu a assistência para Thaciano abrir o placar, de cabeça, aos 44 minutos.

Por outro lado, o Grêmio que teve a primeira oportunidade do jogo em um chute cruzado de Nathan Fernandes, optou por um jogo mais defensivo, ou seja, trabalhou mais na marcação e procurou induzir o o erro adversário para conseguir levar perigo no contra-ataque rápido, mas quase não aconteceu.

Grêmio cresce, mas Bahia aproveita bola parada

No segundo tempo, o Grêmio voltou diferente. Com as entradas de Gustavo Nunes e Nathan no intervalo, a equipe ficou mais ofensiva e agressiva. Teve algumas oportunidades de igualar o placar, principalmente com Monsalve que começou a receber mais a bola.

No entanto, o Bahia também atuou de forma diferente na segunda etapa. Ficou mais recuado e fechado defensivamente, principalmente com as saídas de Everton Ribeiro e Everaldo. Após cobrança de escanteio do Carlos de Pena, Thaciano, de novo de cabeça, ampliou o placar aos 30 minutos do segundo tempo.

Próximos jogos

O Grêmio volta a campo no campeonato no próximo domingo (25), às 16h, contra o Criciúma. A partida será no Heriberto Hülse. O Bahia, por sua vez, recebe o Botafogo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no mesmo dia e horário. Os jogos serão pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão – 23ª rodada

Data: 17/8/2024

Local: Alfredo Jaconi (RS)

Público: xx presentes

Renda: R$ xx

Grêmio: Caíque; Fábio (Soteldo, 21’/2°T), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Du Queiroz, Pepê e Monsalve (Cristaldo, 31’/2°T); Aravena (Gustavo Nunes, Intervalo), Nathan Fernandes (Nathan, Intervalo) e Diego Costa (Arezo, 31’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe, 40’/2°T), Jean Lucas, Cauly (Luciano Rodríguez, 40’/2°T) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena (17’2°T); Thaciano (Iago, 34’/2°T) e Everaldo (Rafael Ratão, 17’/2°T). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Thaciano, 44’/1°T (0-1) e 30’/2°T (0-2)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Gabriel Xavier (BAH), Soteldo, Diego Costa (GRE)

Cartões vermelhos: –

