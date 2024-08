Vasco questiona CBF por escolha de árbitro no jogo contra o Criciúma

O Vasco encaminhou um ofício à CBF no qual questiona a escolha do árbitro Paulo Cézar Zanovelli para apitar o embate com o Criciúma, neste domingo (18). Isso porque o Cruz-Maltino não concorda que o profissional seja o responsável pela arbitragem do jogo. A diretoria do clube utilizou como argumento decisões consideradas equivocadas dele na derrota para o Grêmio por 1 a 0, na Arena Condá. A informação é do canal “Atenção Vascaínos”.

Na oportunidade, aliás, algumas definições de Paulo Cézar Zanovelli irritaram a direção do Gigante da Colina. Tanto que, em seguida ao duelo com o Grêmio, o diretor de futebol Marcelo Sant’Anna demonstrou a insatisfação com a atuação do árbitro na coletiva.

Além do desempenho questionável, o Vasco também perguntou sobre um outro cenário. No caso, o fato do juiz ter trabalhado em apenas nove jogos do Campeonato Brasileiro, sendo três deles em duelos do Cruz-Maltino. Essa relação em partidas do time carioca representa 40% de sua participação em jogos da Série A. Os outros dois embates do Gigante da Colina que ele apitou foram as derrotas para Bragantino e Juventude, fora de casa, no primeiro turno da Série A.

Vale ressaltar que o confronto entre o Cruz-Maltino e o Criciúma pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ocorrer, às 16h, neste domingo (18), no estádio Heriberto Hülse. A equipe de São Januário se encontra na 10ª colocação, com 27 pontos, e o Tigre em 15º lugar, com 24. O Vasco encara o duelo como uma revanche após sofrer goleada por 4 a 0 para o mesmo adversário, em São Januário, no primeiro turno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.