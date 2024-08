Flamengo bate Grêmio no Sul e assume vice-liderança do Brasileirão Sub-20

Em um confronto de tirar o fôlego em Eldorado do Sul (RS), o Flamengo derrotou por 3 a 2 o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo, atrasado da sexta rodada do torneio, não ocorreu na época por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Adriel, duas vezes, e Guilherme anotaram para os visitantes. Guga e Kaick descontaram para os anfitriões.

Com o resultado, aliás, o time dirigido pelo técnico Filipe Luís obteve seu sexto triunfo em sequência no torneio, alcançando a vice-liderança, agora com 37 pontos, um a menos do que o Palmeiras. O Grêmio, por outro lado, perde uma posição, justamente para o rival carioca. Assim, o Tricolor é o terceiro colocado na tabela e segue com 34 pontos.

Para assegurar uma vaga entre os quatro primeiros e não depender de outros resultados, os gremistas não podem mais vacilar. Desse modo, precisam derrotar o Cuiabá, na próxima quarta-feira (21), às 15h, no CFT Presidente Hélio Dourado. A vaga no G4 garante a vantagem de disputar em casa a partida única das quartas de final.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando recebe o Internacional, às 15h, na Gávea, pela ultima rodada da fase de classificação. Três dias depois, o time carioca tem o seu principal desafio do ano: o Interclubes Sub-20, contra o Olimpiacos, da Grécia, às 16h, no Maracanã.

