Rodrigo Ely avalia derrota e revela homenagem a goleira da Seleção

O zagueiro Rodrigo Ely avaliou a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Bahia na tarde deste sábado (17) no Alfredo Jaconi pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador reconheceu que a equipe jogou mal, mas que melhorou no segundo tempo. Ele ainda disse que a equipe entrou na partida pensando no duelo decisivo da próxima terça-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores. O time gaúcho enfrenta o Fluminense.

“Essa equipe, todos os jogadores têm capacidade de jogar, nós já mostramos isso. Primeiro tempo não fomos bem, mas melhoramos no segundo, time se abriu. Cabeça também está naquele importante jogo de terça-feira”, disse.

Ely ainda revelou o motivo que usou a braçadeira de capitão na cor prateada. Segundo ele, foi uma homenagem a goleira Lorena, que também defende o Grêmio. Ela conquistou a medalha de prata com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. A goleira ainda foi um dos destaques da equipe.

“Foi um orgulho para todos nós gremistas, pelo o que ela fez nas Olimpíadas, então é parabenizar a ela e ela levou o nome do Grêmio muito longe, para todo mundo, então acho que ela tá de parabéns. É um orgulho para todos nós que ela veste a camisa do Grêmio”, completou.

Com a derrota, o time gaúcho encerrou uma sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Agora, foca na classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe venceu o jogo de ida por 2 a 1, ou seja, pode perder por até um gol de diferença para o Fluminense que fica com a vaga.

