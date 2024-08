De volta? Flamengo começa os trabalhos para contar com Michael

O Flamengo começou os trabalhos para negociar com a principal prioridade nesta janela de transferência: Michael. O atacante é a principal opção do clube para substituir Everton Cebolinha, que passou por uma cirurgia e não joga mais pelo Rubro-Negro nesta temporada. A informação é do ‘ge’.

Com o fim da Supercopa Saudita, que aconteceu neste sábado (17), o clube carioca vai avançar na negociação pelo jogador, que só tem mais cinco meses de contrato com o Al Hilal e já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. Michael também está na mira de outros times da Arábia Saudita e do Catar, no entanto, a prioridade do atacante é voltar para o Brasil.

Dessa forma, o jogador pode ser uma opção do clube árabe para negociação, uma vez que Neymar está quase pronto para voltar a atuar e, com isso, o Al Hilal precisa abrir uma vaga de estrangeiro para poder inscrever o craque brasileiro. Ele tem previsão de voltar a jogar no próximo mês.

Michael e o Flamengo

Michael atuou no Flamengo entre 2020 e 2021. O atacante disputou 105 partidas com a camisa do clube carioca e marcou 23 gols. Desde que saiu, mandei boa relação com os dirigentes do rubro-negros, ou seja, o retorno do jogador é visto com bons olhos.

