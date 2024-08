Gabriel Jesus se irrita com provocação inusitada de adversário na Premier League

Um lance inusitado na Premier League envolvendo o atacante Gabriel Jesus viralizou, neste sábado (17). Isso porque o jogador brasileiro foi alvo de uma provocação diferente durante o embate entre Arsenal e Wolverhampton, no Emirates Stadium, em Londres.

Em vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais, o camisa 9 dos Gunners verificava sua chuteira, até que Mosquera do Wolverhampton se aproxima dele, coloca a mão em sua bunda e tentou apalpá-lo. A situação ocorreu já na reta final do confronto e causou irritação em Jesus, que empurrou o adversário. Por conta da atitude, a arbitragem puniu o brasileiro com o cartão amarelo.

Tal cena provocou debate nas redes sociais e alguns internautas brasileiros insinuaram até que Mosquera tentou assediá-lo. Apesar deste episódio inusitado, o Arsenal de Gabriel estreou na Premier League com uma vitória por 2 a 0, em casa. Assim, a equipe de Londres vai pela terceira temporada consecutiva tentar superar o Manchester City na disputa pelo título do torneio.

Nas duas anteriores, não teve sucesso, já que encerrou suas participações em segundo lugar. Mesmo que em comparação a temporadas anteriores, a pontuação seria suficiente para ser campeão, os Citizens de Pep Guardiola demonstram ser praticamente imbatíveis.

Vale relembrar que o próprio Manchester City é o antigo clube de Gabriel Jesus, o primeiro desde que rumou para a Europa. Em sua passagem pelo Arsenal, o atacante brasileiro vai para a sua terceira temporada. Até aqui, ele já entrou em campo em 70 partidas, marcou 19 gols e deu 15 assistências. Aliás, o jogador já venceu a Premier League em quatro oportunidades, todas no período em que atuava pelos Citizens.

Gabriel Jesus got his ass tapped by Yerson Mosquera. He was even booked for complaining to the referee.

Ladies and gentlemen it’s going to be a long 9 months ???? pic.twitter.com/mLbLrsC1EF

— TomKin ???? (@TomKin_17) August 17, 2024