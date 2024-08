Mallorca x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão está de volta ao Campeonato Espanhol. Neste domingo (18), o Real Madrid visita o Mallorca às 16h30 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, em partida válida pela primeira rodada da La Liga 2024/25. Dessa maneira, após conquistar o título na temporada passada, o clube merengue reforçou o elenco com a chegada de Mbappé e aparece como favorito para mais uma conquista.

Como chega o Mallorca

Após confirmar a permanência na elite do futebol espanhol na última temporada, além do vice-campeonato da Copa do Rei, o Mallorca chega para 2024/25 com um novo treinador. Trata-se de Jagoba Arrasate, que terá apenas o desfalque de Javi Llabrés para encarar o poderoso Real Madrid.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na conquista do título da Supercopa da Europa, que colocou frente a frente os atuais campeões da Champions e da Liga Europa. Além disso, a partida marcou a estreia de Mbappé com a camisa merengue, com direito a gol do craque francês e mais uma grande atuação de Vini Jr.

Contudo, os merengues não poderão contar com Camavinga, que se lesionou na véspera da final da Supercopa da Espanha. Assim, o volante se junta ao zagueiro David Alaba no departamento médico do clube e são os desfalques para o técnico Carlo Ancelotti neste domingo.

Real Madrid x Mallorca

1ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: domingo, 18/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estadi Mallorca Son Moix, em Maiorca, na Espanha

Mallorca: Dominik Greif; Van der Hayden, Antonio Raíllo e Giovanni González; Pablo Maffeo, Omar Mascarell, Dani Rodríguez e Johan Mojica; Sergi Darder, Vedat Muriqi e Takuma Asano. Técnico: Jagoba Arrasate.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Valverde, Tchouameni e Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (ESP)

Onde assistir: ESPN, Disney+

