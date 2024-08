Mirassol vence Ceará fora de casa, ultrapassa Santos e é o novo líder Série B

Com o apoio da torcida, o Ceará criou a primeira oportunidade do jogo. Em uma finalização de fora de Lucas Rian, o goleiro Muralha quase levou um frango. Mas, aos seis minutos, o Mirassol abriu o placar na bola parada. Luiz Otávio cabeceou sem chance de defesa. O Vozão quase empatou com Ramon Menezes e Lucas Mugni. Aos 26, Lucas Rian acertou a trave na melhor chegada alvinegra na etapa. Os visitantes souberam se defender diante do ímpeto alvinegro. No retorno do intervalo, Aylon obrigou Muralha a fazer grande intervenão. Após outras chances, enfim o alívio do Ceará. Aos 27, Pulga cruzou parta Aylon completar; 1 a 1. Mas, nos acréscimos, Léo Gamalho converteu cobrança de pênalti no canto de Richard e definou o triunfo do novo líder da Segundona.

Próximos jogos

O Mirassol volta a campo na próxima quarta-feira (21), quando recebe o Botafogo-SP, às 19h. no mesmo dia, porém ás 20h, o Ceará entra em campo para visitar o CRB no Rei Pelé, em Alagoas.