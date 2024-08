Silvio Santos recebe homenagem no Maracanã antes de Flu x Corinthians

Neste sábado (17), antes de a bola rolar no Maracanã para Fluminense e Corinthians, o apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, foi homenageado de forma tocante pelo clube carioca.

Assim que os times entraram no gramado, a música ecoada foi o “lá lá laia”. Na sequência um vídeo foi veiculado no telão com imagens do apresentador ao longo da carreira. Por fim, os dois times se uniram para uma foto em homenagem a Silvio Santos com a grasse: “O MAIOR CRAQUE DA TV BRASILEIRA”.

Vale citar, que nas redes sociais, os dois times se uniram com uma postagem em homenagem ao apresentador. Além dos rivais, outros clubes do futebol brasileiro também se manifestaram ao longo do dia para prestar as condolências à família e fãs.

Silvio Santos e o futebol

Nascido no Rio de Janeiro, o ícone da televisão brasileira escolheu o Fluminense como seu time do coração. Porém, ao desembarcar em São Paulo, escolheu o Corinthians como a equipe que seria responsável por ocupar outra parte do amor pelo futebol no seu coração.

