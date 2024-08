Pedro, Cebolinha, Gabigol, Viña e Pulgar não enfrentam o Botafogo

O Flamengo terá pelo menos cinco ausências no clássico deste domingo (18), às 18h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Matías Viña, Erick Pulgar, Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol não estarão em campo. À exceção do volante chileno, todos os demais estão fora por lesão.

Na partida anterior, contra o Bolívar (BOL) pela Copa Libertadores, Gabigol e Pedro saíram de campo lesionados. Após exames, foi confirmado que ambos, lesionados, só devem retornar em setembro. Além disso, Matías Viña e Everton Cebolinha tiveram contusões graves e não jogarão mais nesta temporada. Erick Pulgar, por sua vez, está suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Ademais, o técnico Tite considera poupar alguns jogadores neste duelo contra o Botafogo. Sua preocupação é evitar o desgaste físico de Nicolás de la Cruz após os jogos recentes. Sendo assim, a provável escalação do Flamengo será: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Allan, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Carlinhos.

Sem vencer há dois jogos no Brasileiro (derrota para o São Paulo e empate com o Palmeiras) o time caiu de segundo para terceiro lugar na tabela. Entretanto, com uma vitória no clássico, atingirá 44 pontos e ultrapassará o adversário na classificação.

A liderança, todavia, pelo menos nessa rodada já está fora de alcance, já que, neste sábado, o Fortaleza derrotou o Bragantino e chegou aos 45 pontos.

