Botafogo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileiro. O Alvinegro entrou na rodada liderando com 43 pontos em 22 jogos (mas foi ultrapassado pelo Fortaleza, que venceu neste sábado), enquanto o Rubro-Negro, com 41 em 21 partidas, está em terceiro. Ambas as equipes, no entanto, entrarão no campo do Estádio Nilton Santos com formações alternativas, já que decidirão suas classificações às quartas de final da Libertadores no meio da semana. Este clássico de extrema rivalidade terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva às 17h (de Brasília), sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.