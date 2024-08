Brentford vence Crystal Palace, no primeiro clássico londrino da temporada

Andersen (de amarelo) tenta vitar que o atacante Wissa, do Brentford, leve perigo à defesa do Crystal Palace - (crédito: Foto: Henry Nicholls/AFP via Getty Images)

Brentford e Crystal Palace fizeram jogo muito bom na manhã deste domingo (18/8), pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Mesmo fora de casa, o Crystal, time que tem como dono da SAF John Textor, o mesmo do Botafogo, tentou se impor. Dessa forma, levou perigo, teve dois gols anulados, além de outras boas oportunidades. Mas deixou a sua marca na rede dos donos da casa, com Pinnock, contra. Porém, o Brentford, para alegria de sua torcida no Comunity Stadium, levou a melhor. Venceu este que foi o primeiro duelo londrino da temporada, por 2 a 1 graças aos gols de Mbeumo e Wissa.

Brentford se impõe ao Crystal e vence em casa

O jogo foi quente desde o início. O Crystal era melhor. Dessa forma, quase marcou numa falta que Eze cobrou e passou raspando. Aos 27, fez um gol, mas bem anulado pelo VAR. Entretanto, o Brentford foi mais eficaz. Aos 28, Mbeumo recebeu lançamento pela direita, entrou na área e saiu da marcação, batendo cruzando e colocando seu time na frente. E bem que o Brentford poderia ampliar a vantagem. Afinal Jensen e Mbeumo chutaram para boas defesas do goleiro Henderson.

Veio o segundo tempo e o Crystak chegou ao empate aos 11, Mitchel cruzou da esquerda. Muñoz escorou na segunda trave para o meio da área e Pinnock, tentando cortar, fez contra. Contudo, aos 31, veio o tento da vitória dos donos da casa. Após confusão na área e tentativa de finalização de Collins, a sobra ficou com Wissa, que mandou. O Crystal teve mais um gol anulado (Édouard) para o gol e comemorou o tento da dura vitória neste clássico londrino, com a torcida cantando ao fim do jogo. o refrão de ‘Hey Jude’, clássico dos Beatles.

1ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (16/8)

Manchester United 1×0 Fulham

Sábado (17/8)

Ipswich 0x2 Liverpool

Arsenal 2×0 Wolverhampton

Everton 0x3 Brighton

Newcastle 1×0 Southampton

Nottingham Forest 1×1 Bournemouth

West Ham 1×2 Aston Villa

Domingo (18/8)

Brentford 2×1 Crystal Palace

Chelsea x Manchester City – 12h30

Segunda-feira (19/8)

Leicester x Tottenham – 16h

*Horários de Brasília

