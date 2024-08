Santos e Botafogo empatam e estão rebaixados no Brasileirão feminino

No fim da manhã deste domingo (18/8), pela penúltima rodada da fase de grupo do Brasileirão feminino, Santos e Botafogo ficaram no 1 a 1 na Vila Belmiro. Péssimo resultado para os dois. Afinal, os times entraram em campo cientes de que apenas um triunfo manteria a chance de evitar o rebaixamento. Com a igualdade, tanto as Sereias santistas quanto as botafoguenses caíram. Afinal, foram para 11 pontos e o primeiro fora da degola, Real Brasília, tem 16 pontos e restam apenas mais uma rodada. Os gols foram no segundo tempo. O Santos saiu na frente com Karla Alvez e o Botafogo empatou nos acréscimos com Nathane.

Assim, o Peixe – um dos mais tradicionais times do futebol feminino no Brasil, bicampeãos da Libertadores – e o Botafogo se juntam aos outros rebaixados Avaí Kinderman (7) e Atlético Mineiro (1).

Santos na frente

No primeiro tempo, os times não conseguiram sucesso ofensivo e o placar em 0 a 0 ilustrou a ineficácia. Porém, no segundo tempo, o Santos teve a felicidade de sair na frente no primeiro minuto, com Karla Alves concluindo cruzamento da direita para fazer 1 a 0. O gol deu tranquilidade ao time da casa, que por pouco não ampliou o placar num chute de Thaisinha quase na pequena área para grande defesa de Yasmim.

Botafogo empata e os dois caem abraçados para a A2

Depois dos 30 minitos o Santos se fechou na defesa, o que foi um erro. Afinal, deu a chance para o Botafogo assustar em chuveirinhos e a atacante Nathane quase marcou de cabeça. Mas, aos 47, ela não perdoou: o cruzamento da direita a achou na área. Nathane escorou para deixar tudo igual. O jogo ainda tinha mais cinco minutos de acréscimos e foi um drama. Afinal quem vencesse manteria a esperança de não cair de divisão. Mas o empate rebaixaria os dois rivais. E foi o que aconteceu. Resta uma rodada da fase de grupo, mas não há mais salvação para os dois alvinegros.

