Campeão da Liga Portugal, David Neres vai para o Napoli, na Itália

O atacante brasileiro David Neres está de malas prontas para viver na Itália. Afinal, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o atleta de 27 anos fechou negócio com o Napoli. Inclusive, o jogador foi visto no aeroporto neste domingo (18/8) já a caminho da sua nova casa. De acordo com Romano, o negócio foi de 30 milhões de euros (R$ 181 milhões).

Neres deixa o Benfica após 83 jogos, em que marcou 17 gols e deu 25 assistências. No clube, ele conquistou a Liga Portugal em 2022/2023.

David Neres nasceu em São Paulo em 3/3/1997. Cria do São Paulo FC, ele deixou o Tricolor Paulista em janeiro de 1917 para dar início a uma carreira no futebol europeu. Assim, entrou no Ajax, da Holanda, onde permaneceu por cinco anos. Em janeiro de 2022, Neres foi para o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, mas nem mesmo teve a chance de entrar em campo pelo clube. Afinal, ele chegou na época em que estourou a guerra, com a invasão do país pela Rússia. Dessa forma, já em julho de 2022, Neres migrou para o Benfica, em Portugal. Na ocasião, ele chegou a postar nas redes sociais sobre a tensão da guerra no meio esportivo. “Dias de desespero”, disse o atleta.

Ao longo da permanência em Portugal, também houve momentos de tensão. Afinal, o jogador brasileiro chegou a receber punição do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo de suspensão por “injúrias e ofensas à reputação de Sporting e Porto”.

