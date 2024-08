Villareal x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Villareal e Atlético de Madrid estreiam na temporada nesta segunda-feira (19), em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será às 16h (de Brasília), no Estádio de la Cerâmica, em Villareal, na Comunidade Autônoma de Valencia. Ambas as equipes se reforçaram para a disputa de La Liga e prometem campanhas superiores às de 2023/24.

Onde Assistir

A ESPN transmite ao vivo.

Como chega o Villareal

Na temporada passada, o Villarreal terminou a competição em oitavo lugar. Para melhorar o desempenho e sonhar, em suma, com vaga até na Liga dos Campeões, a diretoria reforçou o elenco com Diego Conde (Leganés), Pape Gueye (Marselha) e Kambwala (Man. United). No entanto, perdeu jogadores importantes como Ben Brereton, Jörgensen, Sörloth e Jorge Cuenca.

Como preparação para o Campeonato Espanhol, o Villarreal disputou cinco amistosos. Sendo assim, o time sofreu duas derrotas, contra Saint-Étienne (França) e Brighton (Inglaterra), venceu o Sion (Suíça) e empatou com Nottingham Forest (Inglaterra) e Borussia Dortmund (Alemanha).

Como chega o Atlético de Madrid

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético de Madrid, quarto colocado em La Liga 23/24, é inegavelmente favorito no confronto contra o Villarreal. Isso, em resumo, se deve ao fato de o Atleti ter um elenco tecnicamente superior e ser um candidato ao título na temporada 24/25. Além disso, nos últimos 12 confrontos entre as equipes, houve seis empates, cinco vitórias do Atlético e apenas uma do Villarreal.

O clube comandado por Diego Simeone, ademais, fez contratações de peso para a temporada, especialmente no ataque. O argentino Julián Álvarez, que venceu tudo com o Manchester City, e o artilheiro norueguês Alexander Sorloth são, portanto, as novas adições ao elenco do Atleti.

VILLAREAL X ATLÉTICO DE MADRID

Campeonato Espanhol – 1ª Rodada

Data e horário: 19/8/2024, às 16h30

Local: Estádio de la Cerâmica, em Villareal (ESP)

VILLAREAL: Conde; S. Cardona, Bailly, Albiol, Femenía; Parejo, Comesaña; Baena, Terrats, Yeremi; Danjuma. Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO DE MADRID: Técnico: Roger Machado

Árbitro: Guillermo Quadra Fernández

Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso e Alejandro Estévez Iglesias

VAR: Mateo Busquets Ferrer

