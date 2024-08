Alexandre Pato publica despedida do sogro Silvio Santos na web

O jogador Alexandre Pato, genro de Silvio Santos, postou uma mensagem na rede social marcando a despedida após a morte do comunicador e empresário. Casado com Rebeca Abravanel, uma das filhas de Silvio, Pato publicou uma foto em que o sogro segura o neto Benjamin. O menino nasceu em 12/1/2024 e é o primeiro filho de Rebeca e Pato, que se casaram em 29/6/2019, na casa de Silvio, no Morumbi. Assim, na mensagem, eles escreveram como se o autor fosse o bebê.

“Oi, vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi com honra, bondade e generosidade”, diz o começo da mensagem.

Desse modo, o texto prossegue: “É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza de que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus”.

Silvio Santos pediu para ser enterrado sem velório

Silvio Santos morreu no sábado (17/8), aos 93 anos, após sofrer uma broncopneumonia decorrente da gripe influenza (H1N1). O enterro do apresentador foi no Cemitério Israelita, em São Paulo, sem realização de velório. Afinal, este foi o desejo que o empresário informou à família. Dessa forma, respeitaram-se os ritos judaicos de agilidade e simplicidade na despedida. Na saída do cemitério, Rebeca sorriu para as pessoas que demonstravam carinho e solidariedade.

Neste sábado (17), antes de a bola rolar no Maracanã para Fluminense e Corinthians, Silvio Santos foi homenageado de forma tocante pelo clube carioca. Silvio era tricolor no Rio de Janeiro e corintiano em São Paulo. Assim, coincidentemente, os dois times se enfrentaram um dia após sua morte. Ambos se uniram no tributo ao homem que marcou a televisão brasileira.

