Juventus x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventus e Como se enfrentam nesta segunda-feira (19), no último jogo da primeira rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora, dona da maior torcida da Itália, terá pela frente o clube da Lombardia, que retorna à primeira divisão após 21 anos. O jogo está previsto para começar às 15h45 (de Brasília).

Onde Assistir

A ESPN 4 e Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega a Juventus

A Juventus ficou distante do título italiano na última temporada, mas um terceiro lugar e uma vaga na Champions League foram o suficiente para que a Velha Senhora sonhe com voos maiores. Isto ainda mais sob o comando de Thiago Motta, trazido do Bologna para dar a chance de colocar a equipe de Turim no caminho do Scudetto.

Várias mudanças aconteceram no elenco, com saídas importantes (como as de Szczesny e Alex Sandro) e chegadas (Douglas Luiz e Di Gregorio). Ambos estarão em campo nesta segunda-feira diante do Como, mas velhas caras como Danilo, Vlahovic e Locatelli também jogarão a estreia bianconera na competição.

Como chega o Como

Após 21 anos fora da elite do Italiano, o Como retorna, afinal, à Serie A sob os investimentos de um grupo indonésio e com participação acionária de craque como Thierry Henry e Cesc Fábregas, este último treinador do clube. E com a missão, em suma, de repetir os feitos de Monza e Sassuolo de tentar brigar com os grandes do Calcio.

Inegavelmente o grande nome do time na janela de transferências, Varane, não entrará em campo com lesão no joelho. Mas nomes conhecidos como Pepe Reina e Belotti deverão estar nas contas do treinador para esta estreia na competição. Tendo de cumprir suspensão, Iovine cederá sua lugar na equipe a Cassandro.

JUVENTUS X COMO

Campeonato Italiano – 1ª Rodada

Data e horário: 19/8/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

JUVENTUS: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer e Cambiaso; Weah, Thuram, Douglas Luiz, Yildiz e Locatelli; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

COMO: Pepe Reina; Cassandro, Dossena, Goldaniga e Alberto Moreno; Mazzitelli e Braunöder; Gabriel Strefezza, Da Cunha e Cutrone; Beloti. Técnico: Cesc Fabregas

Árbitro: Matteo Marcenaro

Assistentes: Alessandro Giallatini e Andrea Zingarelli

VAR: Varelio Marini

