Por confusão, Palmeiras emite nota e cancela coletiva de Abel Ferreira

O clássico entre Palmeiras e São Paulo terminou de maneira quente no Allianz Parque. Logo depois do apito final de Raphael Claus, os jogadores das duas equipes começaram a trocar empurrões que só terminou nos vestiários.

Para evitar maiores problemas e ânimos acirrados, o Palmeiras decidiu que Abel Ferreira e seus jogadores não irão falar com a imprensa. Sendo assim, a torcida não vai ouvir nenhuma voz do clube após a vitória por 2 a 1 diante do adversário. Em nota divulgada na rede social, o Verdão culpou o árbitro Raphael Claus por deixar o clima quente entre as duas equipes.

Vale citar, que esta não é a primeira confusão entre Palmeiras e São Paulo na temporada. Pelo Campeonato Paulista, o clima também ficou quente após o empate por 1 a 1. Na ocasião, o Tricolor reclamou de possíveis erros da arbitragem que interferiram no resultado.

Confira a nota do Palmeiras:

Em função das tristes cenas ocorridas após o jogo, potencializadas por mais uma arbitragem desastrosa, e para evitar que o clima de hostilidade iniciado dentro de campo se estenda para fora das quatro linhas, a direção do Palmeiras decidiu que seu treinador e seus atletas não darão entrevistas neste domingo. O clube lamenta que mais uma importante vitória em clássico seja ofuscada por temas que não condizem com a lisura e os valores do esporte.

