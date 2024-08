Rafael Paiva justifica escolha por Léo em escalação do Vasco

Rafael Piava justifica escolhas em empate com o Criciúma, pela 23ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Questionado sobre a titularidade de Léo no empate com o Cuiabá, em 2 a 2, Rafael Paiva disse que é uma ”rotatividade que vai acontecer”. O técnico disse em coletiva de imprensa que decisões assim serão comuns, visto as questões físicas de jogadores.

“A respeito do Léo, o Maicon ainda estava com resquício de alguma coisa que poderia ser algo mais grave. São decisões que a gente tem que tomar, a gente precisa ir encontrando sempre a dupla principal para jogar, mas vamos rodar os jogadores também. Acho que ela (dupla) ainda não existe, estamos testando. Essa rotatividade vai acontecer”, respondeu.

Faltam opções?

Rafael Paiva esclareceu que, apesar de trabalhar para potencializar os jogadores, é difícil substituir à altura de Payet. O técnico disse que tem como desejo dar experiência aos mais jovens, mas vencendo jogos.

“Em relação às substituições, é muito difícil substituir o Payet com um jogador à altura. Ele tem uma forma de jogar muito peculiar, é um jogador muito técnico, muito experiente que dificilmente perde a bola pressionado, que está ganhando cada vez mais ritmo. Ainda não consegue sustentar o jogo todo, mas está evoluindo no nível. Realmente é muito difícil de entrar um jogador com a mesma qualidade”, e concluiu:

“Claro que vamos sempre tentar potencializar os jogadores que a gente tem. Os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos. Queremos dar experiência vencendo os jogos, ganhando. Isso acelera o desenvolvimento deles”.

Situação do Vasco no Brasileirão

Com o empate em 2 a 2 com o Criciúma, o Vasco chegou à décima colocação com 28 pontos – um a menos em relação ao Athletico, nono. O próximo compromisso envolve justamente o Rubro-Negro, na próxima segunda-feira (26), às 21h, em São Januário.

