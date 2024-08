Equipes da elite brasileira mandam representantes para torneio no DF

Programada para ocorrer de 1ª a 12 de dezembro, a Supercopa Capital de Futebol Sub-17 vai reunir 16 equipes de vários estados brasileiros. Entre os times confirmados está Corinthians, Santos, Atlético-MG, Bahia e Goiás, entre outros. O time goiano, inclusive, é o atual campeão da primeira edição do torneio, realizado no ano passado.

O Distrito Federal conta com três representantes: Capital SAF, Canaã e o campeão do Candango Sub-17 deste ano. De acordo com o organizador do torneio,Godofredo Gonçalves, ao fim da edição de estreia, dirigentes de várias equipes pelo Brasil o procuraram para garantir uma vaga.“Nosso objetivo é fortalecer o DF como rota de grandes eventos esportivos”, destaca.

Também estão confirmadas as participações de Vitória (BA), Atlético-GO, Vila Nova (GO), Ferroviária de Araraquara (SP), Athletico Paranaense, Galvez (AC) e Coimbra (MG).

Promovido pelo Capital, com a chancela da Secretaria de Esporte e Lazer e apoio da Federação de Futebol do DF, o torneio garantiu todos os custos de hospedagem, locomoção e alimentação dos atletas, bem como as taxas do campeonato, cabendo aos clubes somente o deslocamento para o Distrito Federal.



O secretário de Esporte e Lazer do DF,Renato Junqueira, destacou a importância de apoiar eventos voltados ao esporte de base na capital federal. "A realização deste torneio no Distrito Federal reafirma nosso compromisso em fomentar o esporte de base e criar oportunidades para jovens talentos de todo o Brasil. Ao oferecer o apoio necessário para uma infraestrutura adequada, buscamos promover o desenvolvimento dos atletas e fortalecer o futebol em nossa região", ressaltou.

No ano passado, a competição foi uma grande vitrine para o futebol nacional, uma vez que recebeu observadores técnicos de equipes como Flamengo,Athletico-PR e São Paulo, por exemplo.