Roberto Assaf: Botafogo humilha o Flamengo de Tite

Não há mais o que comentar sobre Tite. É inútil. Só a intromissão de pessoas com influência, ou a eliminação em todas as competições, fato que está muito próximo, levarão à demissão de Tite e da sua CT. Que teimosia. Os fracassos se repetem. Este foi mais um. Botafogo 4 a 1. E Rossi foi o melhor em campo. O pior vem pela frente: goleada de pelo menos mais quatro em La Paz.

Vamos relembrar: o torcedor comum sente a derrota, mas retoma a vida e não tem, na prática, nada a perder. Quem vai entrar pelo cano, com este rosário de derrotas, é o grupo que ainda comanda o clube. Poisd será substituído nas eleições de dezembro.

Vejam o quadro. O cidadão escalou Allan. O Flamengo, com dez em campo, tomou um gol, de Mateo Ponte, aos dois minutos, perdeu Arrascaeta, contundido, aos sete, e embora tivesse De la Cruz e Lorran no banco, o treinador substituiu o uruguaio por Victor Hugo. Como faz com impressionante freqüência, Tite recuou o time, que jogava como pequeno. Mas o Botafogo, curiosamente, diminuiu o ritmo Assim, deixou de agredir – marcaria mais dois ou três gols com facilidade – e ainda levou o do empate, assinalado por Bruno Henrique, aos 23, em contra-ataque que contou com belo lançamento de Léo Ortiz.

Tite leva nó no segundo tempo

A previsão evidente, para a etapa final, é a de que a equipe da casa vai perceber a mancada. E voltar à pressão. Quanto ao Flamengo, é de se contar nos dedos de uma única mão as ocasiões em que jogou como gigante. A prova é a substituição de Gerson – “cansado”, segundo a repórter – por Évertton Araújo. Cansado de quê? Detalhe: David Luiz, visivelmente sem condições, permanece em campo. Mas pergunta que qualquer torcedor que enxerga um pouco de futebol pergunta: quando sairá o segundo gol do Botafogo?

A resposta foi rápida. O time preto e branco aproveita mais uma trapalhada da zaga rubro-negra e Igor Jesus bate para dentro: 2 a 1. Oito minutos. Tite a tudo observa. Sua preocupação, na prática, é com o Bolivar, desnecessária, pois a viagem a La Paz é mera formalidade. A eliminação na Libertadores aconteceu com a vitória ridícula de 2 a 0 no Maracanã.

E veio a goleada

O Flamengo finge que vai reagir. Mas o terceiro gol do Botafogo é questão de tempo. Surgem várias substituições. Nada vai mudar. Aos 19 minutos, Ayrton Lucas derrubou Luiz Henrique. Pênalti. Almada cobrou, mas Rossi defendeu. Pois é. O time da casa vai desperdiçando um monte de oportunidades. Na cara da meta. O Flamengo é um bagaço só. Aos 28, o Rubro-Negro vai ter 10 jogadores. Saiu Allan e entrou Lorran. Não esqueçam: Vitor Hugo está presente.

Vamos repetir: se Allan é jogador de futebol, como sugerem, este que vos escreve é astronauta e vai à lua na próxima missão da Nasa. Aos 38, Matheus Martins escora cruzamento de Savarino e mete, enfim, 3 a 1. O óbvio. Nos acréscimos, Matheus Martins repetiu a dose: 4 a 1. David Luiz mortinho da silva. Tite está muito próximo de superar Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Mas ele não deve ficar preocupado. Enfim, poderá fazê-lo em menos de um mês, tempo que ainda ficará na Gávea.

Quanto à alegria do Botafogo… Deve comemorar bastante. Afinal, ganhar assim do rival é ótimo. Mas o campeão brasileiro será o Palmeiras.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.