Tite lamenta derrota do Flamengo: ‘Não pode levar quatro gols’

O Flamengo teve uma atuação apática e sofreu uma dura derrota para o Botafogo no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Tite elogiou o rival e reforçou seu descontentamento pelo Rubro-Negro ter perdido por quatro gols.

“Parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez, manteve o nível muito regular no primeiro e segundo tempo, sempre em alto nível. Futebol tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer, mesmo tendo toda dor da derrota. Flamengo não pode perder de 4 a 1, não pode tomar quatro gols, temos consciência disso. Mas tem ao mesmo lado considerar fatores importantes.

Questionado sobre a escolha por Victor Hugo no lugar de Arrascaeta quando o uruguaio saiu machucado no início do jogo, mesmo tendo Lorran no bando, Tite preferiu não explicar:

“Quando pega situações específicas é muito pontual, não é do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no seu contexto, perde no seu conjunto. Se tivesse entrado bem (Victor Hugo), com bons resultados, a pergunta seria inversa. O conjunto todo nosso não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo que a equipe foi se desmanchando em termos físicos. Foi caindo, caindo, caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo permaneceu porque tem qualidadee, verticalidade, e um time de estrutura física e com um dia a mais de recuperação”, disse.

Questão física

“Os aspectos físicos são levados em consideração, mas é o conjunto todo, inclusive o tático de ter que mudar e estruturar a equipe. É do conjunto da obra, sim, do que precisa melhorar e recuperar. (…) Sabe o que o Nico (De la Cruz) falou para mim: “Professor, desculpa, eu não tinha condições”. Não tem que pedir desculpa. Se não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que foram passadas antes de vir para esse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas já colocaram do calendário? Eu entendo a colocação, o torcedor, que está tão chateado quanto eu”, ressaltou.

Flamengo prioriza as Copas?

Na quinta-feira, o Flamengo vai até La Paz, na Bolívia, para encarar o Bolívar (BOL), pela volta das oitavas de final da Libertadores. Como venceu por 2 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro tem a vantagem de perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garante vaga nas quartas do torneio.

“O fato, sim. Mas da importância às Copas, não. Porque foi inevitável. Contra o São Paulo, era inevitável para ter na sequência uma equipe que preservasse a saúde e performance. Hoje não dava, não tinha condição”, disse.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.