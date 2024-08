Tite não justifica alteração ‘polêmica’ em goleada sofrida pelo Flamengo

O Flamengo sofreu uma goleada – barata – para o Botafogo, por 4 a 1, que trouxe uma série de preocupações para o jogo decisivo contra o Bolívar. Desta vez, no entanto, o afligimento não se restringe ao caso de mais uma lesão de um titular, mas também às escolhas de Tite no decorrer da partida. E mesmo questionado sobre, algumas dessas decisões não tiveram justificativas por parte do treinador durante a coletiva de imprensa no Nilton Santos.

Tite optou por Victor Hugo no lugar de Arrascaeta, que, lesionado, deixou o gramado no início do clássico. O jovem atuou por cerca de 30 minutos somando os dois últimos jogos que esteve em campo, e a escolha do treinador virou questionamento por parte de torcedores e da imprensa. O técnico, contudo, desviou da justificativa ao justificar a derrota como resultado do coletivo.

“Quando pega situações específicas é muito pontual, não faz parte do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no contexto, no seu conjunto”, iniciou.

Escolha por Victor Hugo

O questionamento parte do princípio que Tite costumava recorrer a Lorran como substituto de Arrascaeta, que, inclusive, tem mais minutagem em relação a Victor Hugo. Isso porque o meia não vinha sendo opção para o treinador e, muito por isso, a decisão do técnico levantou pontos de interrogação em que acompanha o Flamengo.

Victor Hugo entrou aos 80 minutos da goleada sobre o Atlético-MG, em julho, e depois só voltou a campo aos 75′ da derrota para o São Paulo. O revés para o Tricolor paulista ocorreu no dia 03 de agosto.

Na visão do técnico, a consequência da goleada passa mais por questões físicas do que por decisões e desempenhos individuais. Tite mencionou, ainda, que o tempo de descanso também teve impacto na disparidade de desempenho das equipes na segunda – e determinante – etapa.

“Se tivesse entrado bem (Victor Hugo), com bons resultados, a pergunta seria inversa. O conjunto todo nosso não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo que a equipe foi se desmanchando em termos físicos. Foi caindo e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo permaneceu porque tem qualidade, verticalidade, e um time de estrutura física e com um dia a mais de recuperação”, e concluiu:

“Os aspectos físicos são levados em consideração, mas é o conjunto todo, inclusive o tático de ter que mudar e estruturar a equipe. É do conjunto da obra, sim, do que precisa melhorar e recuperar”.

Calendário do Flamengo

O Flamengo caiu para quarta colocação do Brasileirão após a goleada sofrida na noite passada (18), com 41 pontos. O Botafogo, líder, soma 46, enquanto o Fortaleza aparece em segundo com 45. O próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileirão está marcado para domingo (25), contra o Bragantino, no Maracanã.

Porém, antes de pensar no campeonato nacional, o Flamengo tem a missão de buscar a classificação na Libertadores contra o Bolívar. A decisão ocorre já nesta quinta-feira (22), a mais de 6 mil metros de altitude, às 21h30, e o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para avançar às quartas de final no tempo regulamentar.

