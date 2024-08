David lamenta empate do Vasco com gol no fim do jogo: ‘Não foi a primeira vez’

David marcou um belo gol pelo Vasco, no empate com o Criciúma - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco esteve bem próximo de mais uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, porém deixou dois pontos escaparem entre os dedos. Nos minutos finais, Bolasie marcou para o Criciúma, que deixou tudo igual, em 2 a 2, no Heriberto Hülse. Destaque da partida, com um golaço, David lamentou o resultado e relembrou que não é a primeira vez que o Cruz-Maltrino sofre gol no fim.

“Fizemos um bom jogo, infelizmente levamos um gol no final. Então, foi um ponto perdido, não foi a primeira vez que acontece, vivemos isso contra o Bragantino. Então precisamos ter mais atenção, ficar mais ligados no fim para não repetir os mesmos erros”, afirmou o atacante.

No dia 3, os comandados do técnico Rafael Paiva venciam o Bragantino por 2 a 1 até o fim da partida, em São Januário. Contudo, a equipe carioca permitiu que Helinho marcasse aos 44 minutos do segundo tempo e deixasse tudo igual na Colina Histórica.

“A oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais, a gente tem total consciência disso. […] Isso está nos custando alguns pontos valiosos. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos”, disse Rafael Paiva.

Por fim, com o empate, o Vasco perdeu a chance de entrar no Top8 da competição nacional. Agora, mais uma vez, o elenco terá uma semana cheia de trabalho, visto que só voltará a campo no dia 26 (segunda-feira), às 21h (de Brasília), contra o Athletico-PR, em São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão.

