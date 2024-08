Ferreira tem lesão detectada e vai desfalcar o São Paulo

O São Paulo terá um desfalque importante para os próximos jogos. Isso porque o atacante Ferreira passou por exames na manhã desta segunda-feira (19) que detectaram um estiramento muscular na coxa esquerda. O Tricolor não estipula um prazo de recuperação, mas lesões como essa costumam levar até dois meses para o jogador voltar aos gramados.

Assim, Ferreira não deve estar no duelo de volta contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira (22), no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores. Além disso, ele também deve perder uma eventual quartas de final da competição continental, além dos duelos na Copa do Brasil.

O atacante se machucou com cinco minutos de jogo no domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Ele chegou a tentar retornar ao gramado, mas não tinha condições de continuar e acabou sendo substituído pelo lateral Patryck.

Depois de um tempo com poucas chances no time, Ferreira convenceu o técnico Luis Zubeldía e se tornou titular da equipe, começando 12 dos últimos 15 jogos. O jogador era uma arma importante no sistema ofensivo do São Paulo, que agora terá que mudar seu esquema para as próximas partidas.

São Paulo tem mais desfalques

Além de Ferreira, quem também deve ficar fora do jogo contra o Nacional-URU é Patryck. O lateral-esquerdo sofreu uma queda após disputar uma bola com Estêvão. Ele caiu de cabeça no gramado e ficou desacordado. Além disso, ele também teve uma lesão no ombro e vem usando uma tipoia. Ele também não tem previsão de retorno.

Já Liziero teve diagnosticada uma lesão muscular no lado esquerdo do quadril e também será desfalque. Ele retornou ao São Paulo para ser opção no meio de campo, mas agora precisará passar um tempo no departamento médico.

Zubeldía segue sem contar com outros dois jogadores: Erick, que trata um incômodo na região anterior da coxa direita, e Igor Vinícius, que aprimora a forma física depois de ser poupado para evitar uma lesão. Ele está fora há cinco partidas. O lateral-direito tem chances de retornar contra o Nacional-URU. Alisson e Pablo Maia são desfalques já conhecidos pelo torcedor.

