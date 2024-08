Jogador urina durante partida de futebol no Peru e é expulso

O futebol no Peru foi palco de um lance inusitado recentemente. Isso porque o meio-campista Sebastián Muñoz, do Atlético Awajun, urinou próximo ao alambrado antes de cobrança do escanteio. Tal situação incomum ocorreu durante confronto com Cantorcillo, pela Copa Peru, o equivalente a Terceira Divisão do país.

Pela sua atitude, o jogador foi expulso. Seus adversários alertaram o árbitro do gesto de Munõz. Ele tentou argumentar que mesmo que estivesse atuando, foi fazer a necessidade básica fora das quatro linhas. Ou seja, na teoria não poderia receber qualquer tipo de punição. Porém, não foi suficiente para evitar que ele recebesse o cartão vermelho. Assim, mesmo com a sua ausência nos últimos 19 minutos do duelo, o Atlético Awajun conseguiu segurar o empate com o Cantorcillo, fora de casa.

Situação parecida a do futebol peruano com goleiro famoso

Cenário semelhante ocorreu com o famoso goleiro alemão Jens Lehmann, durante uma partida da Liga dos Campeões, em 2009. Na oportunidade, ele atuava pelo Stuttgart e precisou deixar o campo para urinar atrás de uma placa de publicidade, atrás do gol que defendia.

Em seguida, ele precisou voltar às pressas para o campo, já que o adversário da ocasião, o Unirea, da Romênia, havia dado início a um contra-ataque. Diferentemente do peruano, o arqueiro de 40 anos deu sorte, pois não foi pego no flagra fazendo necessidades básicas. Após a partida, o veterano goleiro confessou que o nervosismo por conta da importância do embate deu-lhe vontade de urinar. Apesar disso, o Stuttgart venceu o duelo por 3 a 1 e, na oportunidade, garantiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

