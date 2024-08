Botafogo busca reforço para a lateral em clube inglês

Botafogo negocia com Vitinho, do Burnley - (crédito: ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images)

O Botafogo segue se movimentando na janela de transferências. Dessa vez, o clube carioca busca um novo lateral-direito, já que Damían Suárez não está mais nos planos do Alvinegro. Vitinho, jogador de 25 anos, que atua no Burnley, da Inglaterra, é a primeira opção para a posição.

De acordo com o ‘ge’, o Botafogo já fez uma proposta oficial pelo jogador ao clube inglês, que seria uma negociação por empréstimo com opção de compra. Além disso, já tem um acordo salarial com o lateral, que vê com bons olhos a oportunidade, visando a uma futura convocação para a Seleção Brasileira. Assim, o clube carioca tenta convencer o Burnley pela liberação.

No entanto, com um bom início de temporada – um gol e uma assistência nos dois primeiros jogos do clube inglês na Championship, segunda divisão inglesa, a negociação ainda não está perto de ser concretizada. Vitinho é titular da equipe de Scott Parker ,que não abre mão de ter o jogador no elenco.

Revelado pelo Cruzeiro, o lateral fez poucos jogos no clube mineiro e foi defender o Cercle Brugge, da Bélgica. Vitinho pertence ao Burnley desde 2022.

Apesar de ser a prioridade do Botafogo, o clube carioca tem outras duas opções caso a negociação não avance. A janela de transferências fecha apenas no dia 2 de setembro e o clube conta apenas com Mateo Ponte no elenco para a lateral direita. Assim, o Alvinegro tem pressa para contratar um jogador para a posição.

