Após empate, Fluminense segue no Z4 e tem o pior ataque do Brasileirão

Desfalcado de dois de seus principais atletas, o Fluminense ficou no empate, sem gols, com o Corinthians, no Maracanã, e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Um dos fatores que tem chamado a atenção desde o início da campanha é a inoperância do sistema ofensivo, que passa por problemas desde o início da temporada.

Dessa forma, o Tricolor tem apenas 16 gols (média de 0,72), tendo o pior ataque da competição nacional. A situação poderia ser ainda pior, porém a entrada de Kauã Elias contribuiu para o time reagir na virada do turno e encurtar a distância para os times fora do Z4. Foram quatro vitórias consecutivas por 1 a 0, entretanto, o time não venceu nas últimas duas rodadas.

Artilheiro da equipe nas últimas duas temporadas, Germán Cano estufou a rede 84 vezes, tornando-se ídolo com tentos decisivos na conquista da Libertadores. No entanto, o argentino convive com seu pior momento desde que chegou ao futebol brasileiro, ainda no Vasco, e só estufou a rede cinco vezes em 2024. No momento, o jogador apresenta problemas físicos e tem desfalcado a equipe.

Quem também não consegue reencontrar o bom futebol é o jovem John Kennedy. Autor do gol do título do torneio continental, o atacante chegou a ser afastado por problemas de indisciplina ao longo da temporada. Desde o retorno, contudo, não tem correspondido e perdeu espaço para Kauã Elias.

Olho na agenda

O Tricolor volta suas atenções para a Libertadores, visto que enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília). O sistema ofensivo terá que corresponder, pois o time precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Se vencer por apenas um, o confronto será decidido nos pênaltis.

