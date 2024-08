Mourinho pede troca de apelido marcante após início difícil na Turquia

Mourinho em sua estreia no comando do Fenerbahçe em duelo com o Lugano pela fase classificatória da Liga dos Campeões - (crédito: Foto: Yagiz Gurtug/Middle East Images/AFP via Getty Images)

O emblemático treinador José Mourinho encontra dificuldades em seu início de trajetória pelo Fenebarhçe, na Turquia. Isso porque a equipe tropeçou na segunda rodada do campeonato nacional, em um empate por 2 a 2 com o Göztepe. Especialmente após ir para o intervalo vencendo por 2 a 0. Assim, com o resultado com gosto amargo deixou o time apenas na quinta colocação na liga turca, com quatro pontos.

Neste cenário, Mourinho pediu que o chamassem no país como “The Foreign One” (O estrangeiro na tradução para o português). Tal atitude do comandante reconhece que ainda está no processo de adaptação ao futebol da Turquia. A mudança de apelido ocorre porque em sua primeira passagem pelo Chelsea, autointitulou-se como “The Special One” (O Especial na tradução para o português).

“A paixão, o amor, o entusiasmo combinam totalmente com meus sentimentos pelo futebol. Fora isso, há outras coisas que estão fora do meu controle, são culturais. Parece que cabe a mim me adaptar e não o contrário. Fui eu quem chegou, eu sou o estrangeiro. Não vou mudar o estado das coisas. Preciso me adaptar. Não sou um mágico, sou experiente”, declarou o vitorioso treinador português.

Esse trabalho inicial nos Blues foi marcante devido a conquistas como o bicampeonato inglês, os dois primeiros títulos do clube na era Premier League. Aliás, momento em que o treinador português quebrou um jejum de 50 anos sem os Blues vencerem o torneio.

Treinador português demonstra irritação com desempenho

O empate com o Göztepe ocorreu na sequência à eliminação ainda na fase classificatória da Liga dos Campeões para o Lille, na última semana. O rendimento ruim consecutivo irritou o treinador. Tanto que ele admite que sua equipe precisa passar por mudanças.

“Muito ingênua ou muito poética (a performance), em uma liga que não é poética”, disse Mourinho sobre o desempenho de sua equipe. “Eu sempre digo que quando estamos ganhando no intervalo, a ambição é matar a partida. O antijogo em alguns outros países é chamado de inteligência, e acho que eles (os jogadores do Fenerbahçe) também precisam ser espertos”, acrescentou.

Passagem de Mourinho no Fenerbahçe

A contratação de Mourinho foi uma promessa de campanha do atual presidente, Aziz Yildirim. Tanto que em entrevista ele revelou que já havia um acordo com o profissional. Desde que assumiu o comando, o português está à frente da equipe em seis jogos, com três vitórias, dois empates e uma derrota. Sua principal missão é fazer com o Fenerbahçe volte a conquistar o título do campeonato turco após dez anos. Aliás, para isso fez contratações badaladas de atacantes conhecidos no futebol europeu. Como é o caso do turco Tosun, o marroquino En-Nesyri e Saint-Maximin por empréstimo. O elenco ainda conta com outros atletas experientes e famosos como os atacantes Dzeko, Joshua King, Tadic e o meio-campista brasileiro Fred.

