Bruno Henrique relata agressão no clássico: ‘Tomei um soco pelas costas de um covarde’

Após a vitória do Botafogo por 4 a 1 diante do Flamengo, o clima esquentou no gramado do Estádio Nilton Santos. Afinal, o goleiro Gatito Fernández, do Glorioso, foi tirar satisfação com Bruno Henrique, atacante rubro-negro, que no primeiro tempo provocou os alvinegros na comemoração do único gol do time da Gávea. Nas redes sociais, o flamenguista afirmou que foi agredido pelo adversário.

“Fui eu quem foi para cima do goleiro adversário? Acho que não, né. Tomei um soco pelas costas de um covarde que veio tirar satisfação comigo e foi aí que começou a discussão”, comentou Bruno Henrique na publicação da jornalista Monique Danello.

Entenda como foi o tumulto

Bruno Henrique, que está no Flamengo desde 2019, tem o costume de fazer o gesto do “chororô” quando marca contra o Botafogo. A comemoração, aliás, se tornou uma tradição no clássico, quando o rubro-negro faz gol no alvinegro. Mas, como o Mais Querido acabou derrotado no confronto, os botafoguenses aproveitaram para responder a provocação.

O dublador Gustavo Machado, que costuma fazer a leitura labial dos jogadores, postou um vídeo com a discussão. Assim, confira:

Gatito Fernández: “Vai lá fazer o chororô”

Bruno Henrique: “Que?”

Gatito Fernández: “Faz o choro lá agora”

Bruno Henrique: “Eu nem te conheço”

Gatito Fernández: “Vai, faz”

Bruno Henrique:” Eu nem te conheço”

Após Gatito e Bruno Henrique trocarem gentileza, Marlon Freitas, do Botafogo, disse ao adversário que o goleiro alvinegro foi “mal” na discussão.

