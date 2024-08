Landim, presidente do Flamengo, critica falta de fair play financeiro do Botafogo

O presidente do Flamengo Rodolfo Landim, criticou em um grupo de WhatsApp com apoiadores do dirigente Rubro-Negro a falta de fair play financeiro do Botafogo, após a derrota por 4 a 1 no domingo (18) no Nilton Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do site ‘Goal’.

Na mensagem em que o presidente enviou sobre o assunto, ele falou sobre o fair play. Landim afirmou sobre o investimento do Alvinegro nas contratações nesta temporada. Segundo ele, os valores investidos não correspondem aos arrecadados pelo Botafogo no ano passado.

“Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro”, disse por mensagem no grupo.

Neste ano, o Botafogo já investiu mais de R$ 320 milhões em reforços. Ou seja, o Alvinegro é o clube brasileiro que mais gastou em contratações nesta temporada. Por exemplo, Luiz Henrique, que chegou no início do ano, e Almada, recém-contratado pelo clube carioca, são os reforços mais caros da história do Brasil em valores nominais.

O Botafogo segue se movimentando no mercado para trazer mais reforços ainda nesta janela de transferências e, assim, aumentar ainda mais esse valor de investimento. Por outro lado, o Flamengo, até o momento, ainda não contratou nenhum jogador para reforçar a equipe.

