Veja números de Jean Meneses, chileno que negocia com o Vasco

Jean Meneses (16) está negociando com o Vasco; saiba seus números - (crédito: Foto: JCA/AFP via Getty Images)

Perto de acertar com Jean Meneses, do Toluca, o Vasco quer reforçar seu elenco para o restante da temporada. Uma das posições mais esperadas era exatamente a do chileno: ponta. Saiba, então, como estão os números do jogador em 2024.

Segundo levantamento do aplicativo de estatísticas de futebol, Sofascore, o atleta de 31 anos tem bom aproveitamento no ano. Em 28 anos desde janeiro, Meneses fez seis gols e contribuiu com cinco assistências.

O que significa que ele leva cerca de 167 minutos em campo para participar de um gol no ano, que pega o fim da temporada 2023/24 e o início da 2024/25. Os números mostram que o jogador pode ser uma ameaça tanto nas finalizações, quanto nas criações de jogadas.

Afinal, ele tem 75% de sucesso em suas chances claras e criou 44 passes decisivos nos 28 jogos que fez em 2024. Destas, oito viraram grandes oportunidades para seus companheiros.

Além disso, Meneses também conta com alto índice de acerto nos cruzamentos: 35%. Assim, o Vasco pode potencializar sua principal arma, Pablo Vegetti. O centroavante argentino tem 16 gols e dez deles foram originados dessa forma. Assim, o chileno pode fazer uma dobradinha interessante com o pirata vascaíno.

Confira os números de Jean Meneses (alvo do Vasco) em 2024

28 jogos

6 gols

5 assistências

167 mins p/ participar de gol

75% conversão de chances (6/8)

44 passes decisivos

8 grandes chances criadas

35% acerto no cruzamento

Nota Sofascore: 7.14

