Mineirão deve ser palco de jogo entre Atlético e Fluminense

Jogadores do Atlético reclamaram das condições do gramado da Arena MRV - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Diante das críticas ao gramado da Arena MRV, o Atlético está perto de definir um novo local para o jogo contra o Fluminense, marcado para sábado (24), às 21h (de Brasília). A previsão é que a partida ocorra no Mineirão.

A diretoria do Atlético já iniciou negociações com a administração do Mineirão para realizar o jogo no estádio da Pampulha. A ideia inicial era decidir sobre a mudança somente após o jogo contra o San Lorenzo, nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília). No entanto, nesta segunda (19), os dirigentes da SAF do Galo se reuniram com o diretor de futebol, Victor Bagy, e decidiram antecipar a mudança de local.

Além do jogo contra o Fluminense, o Atlético pode também jogar no Mineirão em outro confronto. Nesta terça-feira, o clube vai descobrir seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, com os jogos de ida agendados para a próxima semana.

A mudança de local, afinal, é uma resposta às sérias reclamações dos jogadores. Após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, os atletas se reuniram com a diretoria e pediram a mudança de estádio até que o problema com o gramado seja resolvido. Assim, a tendência é que o jogo seja transferido para outro estádio até que uma solução definitiva seja encontrada.

Após o jogo contra o Cuiabá, Paulinho criticou o estado do gramado. “Infelizmente, temos que enfrentar essa situação. Precisamos resolver o problema do gramado para melhorar nosso desempenho. Talvez seja necessário considerar a troca de estádio. O Independência e o Mineirão poderiam nos ajudar mais do que a Arena tem ajudado atualmente”, afirmou o atacante.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.