Conmebol denuncia Botafogo por caso de racismo no Nilton Santos

A Conmebol denunciou o Botafogo pelo caso de racismo que aconteceu na última quarta-feira (14), no Nilton Santos, na vitória do Alvinegro por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após a partida, um torcedor com a camisa do clube carioca fez gestos racistas em direção à torcida alviverde.

Dessa forma, o Alvinegro foi denunciado no artigo 15.2 do Código Disciplinário da Conmebol e pode receber uma multa de até 100 mil dólares, ou seja, cerca de R$ 540 mil, na cotação atual, em caso de condenação. O Botafogo tem até sexta-feira (23) para enviar sua defesa.

No relatório da denúncia, consta os vídeos do jornalista Tossiro Neto, que publicou a cena nas redes sociais após o jogo. Além disso, há também o depoimento de Henry Freitas, um segurança do clube paulista, que deu uma versão sobre o caso.

Vale lembrar que o torcedor teve sua identificação descoberta pelo clube carioca na manhã seguinte do episódio. Além disso, por meio de uma nota, o Botafogo comunicou o banimento deste torcedor do Estádio Nilton Santos. Ele também sofreu exoneração do cargo que ocupava na Prefeitura de Maricá.

Botafogo e Palmeiras voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (21). A partida será pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro pode perder por até um gol de diferença que consegue a vaga para as quartas de final da competição.

