Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ganha ação na Justiça contra jornalista

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, venceu na Justiça uma ação movida contra o jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, do Blog do Paulinho. Ele foi condenado a pagar uma indenização por danos morais, no valor de R$ 20 mil. A informação é do Uol.

O processo foi aberto após Paulo Cezar publicar, em abril de 2023, um texto onde alegava que Leila Pereira usou o Palmeiras de forma indevida para tentar reeleger Jair Bolsonaro à presidência. No conteúdo, o jornalista se referiu a presidente do clube paulista como “madame”, além de acusá-la de dar “apoio explícito ao fascismo”. Em outro trecho, Paulo diz que a dona da Crefisa “explora os cidadãos mais pobres, cobrando empréstimos que chegam a 23% de juros ao mês” e ainda indaga:

“Quantas vidas não foram prejudicadas, talvez até terminadas, após um empréstimo mal calculado na Crefisa?”.

Na ação, Leila Pereira acusou o jornalista de “ferir sua honra” com “graves e infundadas acusações”. A empresária afirmou que o jornalista ultrapassou todos os limites da liberdade jornalística. Além disso, declarou ser uma pessoa íntegra, reconhecida pela sua honestidade e que sempre pautou sua atuação nos negócios “com base nos princípios do respeito mútuo e da integridade”.

Em contrapartida, a defesa de Paulo Cezar, feita através da Defensoria Pública, citou a liberdade de expressão jornalística e acusou Leila de tentar “obter censura judicial como forma de retaliação ao veículo e ao profissional” ao solicitar a retirada do conteúdo do ar.

Decisão da Justiça favorável a Leila Pereira

Posteriormente às análises, a juíza Fernanda Nara condenou o jornalista por falta de provas sobre o relatado no blog contra a presidente do Palmeiras. Além disso, declarou que Paulo cometeu ofensa direta e gratuita para prejudicar a imagem da Crefisa e de Leila Pereira.

