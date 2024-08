Endrick pode ser emprestado pelo Real Madrid, diz jornal espanhol

Endrick durante treinamento do Real Madrid - - (crédito: Foto: Javier Soriano/AFP via Getty Images)

Ainda sem estrear em jogos oficiais com a camisa do Real Madrid, Endrick ficou de fora nos jogos contra Atalanta, na final da Supercopa da Europa, e diante do Mallorca, na primeira rodada da La Liga 2024/25. Dessa maneira, uma notícia sobre o futuro do jovem brasileiro ganhou destaque na imprensa espanhola nesta segunda-feira (19).

De acordo com informações do jornal espanhol ‘AS’, Endrick analisa a possibilidade de sair por empréstimo em janeiro de 2025. O atacante está determinado a ser uma opção para o técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid, mas tem um plano B caso isso não aconteça.

Isto porque, segundo a imprensa espanhola, Endrick não quer ficar sem visibilidade e correr o risco de perder espaço na Seleção Brasileira.

