Olimpíada: atacante do Brasil explica grito para goleira da Espanha

Uma cena entrou para história na campanha da Seleção Feminina de futebol do Brasil na Olimpíada de Paris. No jogo da semifinal contra a Espanha, a atacante Priscila não se conteve logo após o primeiro gol brasileiro e soltou um grito na cara da goleira da Espanha, Cata Coll. O registro virou símbolo da superação do grupo que posteriormente conquistou a medalha de prata na competição.

Menos de um mês após o momento marcante, Priscila explicou o motivo para a reação diante da jogadora espanhola.

– No corredor, antes da gente entrar para o campo, as coisas aconteceram ali. Elas estavam rindo, debochando, estavam falando que a gente estava com medo delas. Isso acabou me afetando. Jogador vive de emoção – contou Priscila em entrevista ao ge.

Na jogada, a atleta do Internacional pressionou Cata Coll, que ao buscar o chutão acabou acertando a própria companheira de zaga. A bola voltou e morreu no fundo da rede. A partida terminou 4 a 2 para o Brasil. De acordo com a jogadora, o lance foi um desabafo. – Entrei no jogo furiosa, chateada com aquilo, e acabei extravasando na hora do gol – recorda Priscila. Cata Coll com Gabi Portilho: embora tenha tentado desestabilizar brasileiras, espanhola não teve sucesso – Foto: AFP via Getty Images Derrota do Brasil na final da Olimpíada Na final, as brasileiras acabaram derrotadas pelos EUA por 1 a 0 e ficaram com a prata. Foi o terceiro revés do Brasil para as americanas em decisões olímpicas. O jogo marcou também a despedida de Marta da Seleção Brasileira. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a camisa 10 é considera a maior atleta do futebol feminino de todos os tempos.