Flamengo se reapresenta em clima de apreensão

Tite em treino no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

Abatido, o Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu após goleada sofrida no último domingo. O time vai precisar juntar os cacos para enfrentar o Bolívar, na quinta-feira, para garantir a vaga nas quartas da Libertadores. O jogo em La Paz, que já carregava o peso da altitude, ganhou ainda mais importância após a goleada para o Botafogo. Internamente, o clima é de apreensão para os próximos passos na temporada.

O clima após o clássico era de um elenco “cabisbaixo” e chateado pelo resultado, com uma dose de preocupação com a situação de Arrascaeta. O ambiente se repetiu na reapresentação no Ninho.

Com dores no adutor, Arrascaeta se tornou a maior preocupação no momento. O uruguaio seguiu tratamento no Ninho do Urubu e fará exames somente na terça-feira. Viña e Cebolinha, aliás, não entram mais em campo neste ano. Enquanto isso, Pedro e Gabigol têm retorno previsto somente para setembro.

Luiz Araújo, De La Cruz, Gerson e Ayrton Lucas são jogadores que também preocupam e podem virar desfalques para a partida contra o Bolíviar. O técnico Tite, inclusive, terá que montar uma quebra-cabeça para montar a equipe.

O Flamengo, aliás, terá mais duas sessões de treinamento antes de viajar para enfrentar o Bolívar. A delegação viaja na quarta-feira para Santa Cruz de la Sierra e só irá para La Paz horas antes do jogo na quinta.

