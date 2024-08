Ex-esposa denuncia Christian Cueva por violência doméstica

Pamela e Cueva: de acordo com a ex do jogador, violência doméstica durou anos - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O jogador Christian Cueva, ex-Santos e São Paulo, foi acusado de violência doméstica pela ex-esposa. Pamela López denunciou o meio-campista durante o programa peruano ‘America Hoy’, nesta segunda-feira (19).

Ao lado de sua advogada, a ex-ministra da mulher e das populações vulneráveis do Peru Rosario Sasieta, Pamela revelou ter sofrido agressão física e psicológica por muitos anos. Ela disse que “não reconhece mais” o jogador e que teme por sua integridade física.

“Tratei-as com terapia. Tivemos uma relação de 13 anos, e acredito que os 13 anos foram de maus tratos físicos e psicológicos”, disse Pamela, que concedeu uma entrevista coletiva após o programa e afirmou que os filhos dela com o peruano sofreram indiretamente com os atos violentos de Cueva. A advogada dela acrescentou que um dos episódios foi presenciado pelas crianças. Ela também apresentou vídeos que comprovam as agressões contra a então esposa.



“Ele tem amigos desse tipo, temo pela minha vida e pela dos meus filhos”.

Ex-esposa detalha agressões e violência de Cueva

Pamela López revelou detalhes sobre as agressões de Cueva. Segundo ela, a violência ocorreu em duas ocasiões neste ano. Nos dois momentos, o jogador estava sob o efeito de álcool. Segundo a ex do jogador, o peruano tem problemas de alcoolismo.

"Mencionamos dois incidentes, mas houve outros. O primeiro foi quando descobri a infidelidade que todos conhecem, confrontei-o e ele me agrediu em um elevador. O segundo foi em uma discoteca aqui, no meu aniversário. Era um segredo a portas abertas, mas eu nunca o tornei público", revelou. De acordo com Pamela, a agressão no elevador ocorreu na madrugada de 31 de janeiro para 1º de fevereiro, enquanto a outra aconteceu em junho. Ela deu detalhes da ação violenta de Cueva. "Me faltou o ar, ele estava me sufocando, tapou minha respiração da boca e do nariz e me enforcava pelo pescoço. Temi pela minha vida", disse. A advogada de Pamela acrescentou que os casos de agressão física e psicológica não se restringem aos vídeos apresentados. Segundo a ex-esposa de Cueva, o relacionamento só seguiu porque o peruano usava os filhos como forma de manipulação. Eles terminaram no primeiro sementre deste ano, segundo o próprio jogador. O meio-campista divulgou uma nota nas redes sociais em julho, quando confirmou o fim da relação. Após às revelações, Pamela disse que vai "até as últimas consequências com a denúncia (contra Cueva), por mim e pelos meus filhos". Até a publicação desta matéria, Cristian Cueva ainda não se pronunciou sobre o caso. Carreira de Christian Cueva no Brasil No Brasil, Christian Cueva defendeu o São Paulo, entre 2016 e 2018, e o Santos, em 2019. Atualmente, o meio-campista atua pelo Cienciano, do Peru.