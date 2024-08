Vasco deseja a contratação de um volante após saídas

Pedrinho, presidente do Vasco - (crédito: Foto : Staff Images / CBF)

O Vasco segue atento no mercado de transferências e considera contratar um volante para incorporar o atual elenco. O Cruz-Maltino negociou dois meio-campistas e está perto de liberar o terceiro. Desta maneira, a diretoria busca uma reposição para o setor. A janela fecha no dia 2 de setembro.

Zé Gabriel foi emprestado ao Coritiba e Praxedes, por sua vez, liberado para acertar com o Athletico. Além deles, Galdames tem negociação com o San Lorenzo, da Argentina. Se a saída do chileno se concretizar, o Vasco, afinal, vai em busca de recomposição.

No momento, o Vasco tem no elenco Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza, Souza, Galdames, JP e Lucas Eduardo no elenco. O último, entretanto, já ficou à disposição algumas vezes e ainda não está totalmente integrado ao profissional.

Jair e Paulinho, que passaram por cirurgias nos joelhos, também são jogadores em que o Vasco aposta. Eles, entretanto, só devem voltar a jogar em outubro.

O Vasco, aliás, também negocia a contratação de mais um atacante nesta janela de transferência. Trata-se de Jean Meneses, chileno, de 31 anos, que defende o Toluca, do México. A informação acerca das conversas do Cruz-Maltino pelo jogador é do jornalista César Luis Merlo.

