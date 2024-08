Derrota humilhante no clássico e falta de gestão. Flamengo ‘abre o bico’

Colunista do Jogada10, Tozza analisa a derrota do Flamengo para o Botafogo por 4 a 1 no último domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. Disse, ainda, quantas contratações, apesar de suas estrelas, o Rubro-Negro precisa nesta janela de transferências. Por fim, ele fala sobre a necessidade de uma gestão profissional no futebol do clube e opina se Tite tem culpa no fraco desempenho da equipe.