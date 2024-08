Flamengo busca a contratação de Alex Sandro, ex-Juventus

Alex Sandro entra no radar do Flamengo - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images)

O Flamengo foi mais um clube brasileiro que procurou Alex Sandro, livre no mercado. O clube carioca busca um substituto de Viña na lateral esquerda. Os primeiros contatos foram considerados positivos, e a relação com Tite pode facilitar acerto. A informação inicial é do ‘ge’.

Com a recente lesão de Viña, o Flamengo optou por tentar a contratação de um lateral-esquerdo. O uruguaio, aliás, só poderá entrar em campo na temporada que vem.

Alex Sandro estava na Juventus, mas não teve contrato renovado. Ele, aliás, segue mantendo o ritmo e está treinando em um clube de fora do Brasil. O Portimonense, de Portugal, postou uma sequência de fotos e o brasileiro estava nela treinando junto com a equipe profissional.

No exterior, Alex Sandro recusou ofertas da Turquia, França e Arábia Saudita. Em Portugal, Porto e Sporting apenas o sondaram. Ele estaria de viagem para a Itália, onde arrumaria as suas malas e retornaria ao Brasil para definir o futuro. O jogador chegou a conversar com São Paulo, mas as negociações não evoluíram.

Revelado pelo Athletico, Alex Sandro tem 33 anos e soma passagens pelo Furacão, Santos, Porto e Juventus, seu último clube, além de 40 participações na Seleção Brasileira. Na Velha Senhora, aliás, ganhou cinco ligas italianas, cinco Copas da Itália e duas Supercopas da Itália.

Na Seleção, sagrou-se campeão da Copa América, em 2019, ao lado do volante Allan, que está hoje no Botafogo.

