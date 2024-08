A nova lição da professora Aline Furtado, estreante em Paralimpíadas

Se os ensinamentos de sala de aula servem para a vida, Aline Furtado levou a sério a parte de se dedicar para alcançar os objetivos. Professora da rede pública do Distrito Federal e atleta nas horas vagas, a brasiliense de 41 anos se aventura na canoagem desde 2021. Com menos de um ciclo para de preparação, tornou-se uma das melhores do mundo na modalidade. O desempenho, que a levou das águas do Lago Paranoá para o Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, na França, dá a credencial da terceira protagonista da série Équipe Brasília, especial do Correio sobre os personagens da cidade presentes nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

A história de Aline chama a atenção para um capítulo na juventude, aos 18 anos, quando sofreu um acidente automobilístico que lhe causou fratura da 1ª vértebra da lombar. A lesão a deixou com paraplegia incompleta — quando há sensibilidade, mas força escassa — e sequelas nos membros inferiores. Aos 38, iniciou a relação com a canoagem. Um dos motivos foi a orientação de médicos do hospital onde fazia a reabilitação. Bastou o incentivo para não deixar de remar e começar a brilhar na classe KL3, de caiaque para atletas com função plena de braços e tronco, e função parcial das pernas.

Mesmo com pouco tempo de experiência, a ascensão de Aline no esporte foi meteórica. A estante da brasiliense acumula três medalhas em competições de ponta, todas douradas. A primeira, no Sul-Americano de 2022. No ano seguinte, vieram os títulos do Brasileiro e do Parapan-Americano de Santiago. No Mundial deste ano, na Hungria, obteve a confirmação da vaga nos Jogos de Paris.

"Sou muito novata na modalidade, estou engatinhando, tenho muita coisa para aprender. É até difícil de a ficha cair, mas sei o quão importante é e o quanto eu batalhei para estar aqui. Estar nas Paralimpíadas é a realização de um objetivo, mas, agora, é continuar trabalhando para ter o melhor resultado possível, que é honrar meu país, a minha casa", celebra a atleta.

Vivendo o sonho que surgiu quando deu as primeiras remadas no caiaque, o pensamento é de controlar a euforia, mas também se permitir mirar alto. "Não consigo dimensionar ou colocar em palavras o que é participar dos Jogos Paralímpicos. É um torneio histórico, em um local que reunirá os melhores do mundo em todas as modalidades. A única coisa que quero é fazer bonito. É representar o meu país da melhor forma possível e, claro, buscar um lugar no pódio", projeta.

Peixe fora d'água

Além dos desafios na água, fora dela, Aline concilia a rotina de treinos com o trabalho como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A dupla jornada é a alternativa para conseguir se manter no esporte, pois a única fonte de renda da canoagem é a bolsa de R$ 1.850, paga pelo governo federal, devido à medalha de ouro conquistada pela em Santiago-2023. A rotina diária é de entrar cedo no Lago Paranoá para treinar com qualidade e ir para o trabalho. Em Paris, pelo menos, vai ficar mais tranquilo de conciliar os dois focos.

"Depois de muita negociação, me liberaram no período competitivo, que é de 28 de agosto (dia da cerimônia de abertura) até 8 de setembro (encerramento). A Secretaria me deu a autorização. Mas, mesmo assim, conto muito com a torcida de todos os alunos e professores para dar o gás de buscar o pódio. Não só deles, mas de todas as pessoas de Brasília. Também é por vocês que vou remar", discursa Aline.

Atualmente no período de aclimatação na França, o primeiro compromisso da brasiliense é em 6 de setembro, para a classificatória dos 200 metros do KL3 feminino. Se avançar, retorna às águas do Estádio Náutico Vaires-sur-Marne no dia 8 para a semifinal e, no mesmo dia, a sonhada final. Será a chance para dar aula no principal palco do esporte paralímpico.

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Seabra lamenta ‘apagão’ do Cruzeiro no primeiro tempo

Seabra lamenta ‘apagão’ do Cruzeiro no primeiro tempo Esportes Rodrygo reclama de trio Vini Jr, Mbappé e Bellingham no Real Madrid, mas apaga post

Rodrygo reclama de trio Vini Jr, Mbappé e Bellingham no Real Madrid, mas apaga post Esportes Richard Ríos pede oração por Patryck após Palmeiras x São Paulo