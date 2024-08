Cruzeiro reage no segundo tempo e arranca empate com Vitória

Dinenno marca duas vezes e garante empate do Cruzeiro diante do Vitória - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em jogo agitado, Vitória e Cruzeiro empataram e não conquistaram um resultado bom para nenhum dos lados. O Leão chegou a abrir 2 a 0, com direito a um gol de bicicleta de Alerrandro, mas ficou com um a menos ainda no primeiro tempo e se prejudicou. Assim, a Raposa reagiu na etapa final e arrancou o empate por 2 a 2, nesta segunda-feira (19), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Vitória ultrapassou o Corinthians, deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 16º lugar com 22 pontos. Já o Cruzeiro, por sua vez, fica em sétimo lugar com 37 e perde a oportunidade de entrar no G-6. O Leão volta a campo no próximo domingo (25), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, enquanto a Raposa tem compromisso no meio da semana, quinta-feira (22), às 21h30, contra o Boca Juniors, da Argentina, no Mineirão, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana.

Vitória faz até de bicicleta e domina o Cruzeiro

O primeiro tempo começou sob forte chuva, mas foi agitado e com chances para os dois lados. O Vitória começou ditando o ritmo do jogo e pressionou o Cruzeiro nos primeiros 30 minutos, obrigando o goleiro Cássio a trabalhar bastante. Dessa forma, de tanto insistir o Leão abriu o placar aos 23 minutos, em cobrança de pênalti de Osvaldo. O time baiano cresceu na partida e não demorou para ampliar com um gol de bicicleta de Alerrandro, aos 28, para levar a torcida à loucura no Barradão.

Expulsão muda o jogo e dá esperança para o Cruzeiro

O Vitória tinha o controle das ações e a vantagem de dois gols no placar, mas a expulsão do zagueiro Neris aos 40 minutos do primeiro tempo deu esperança para o Cruzeiro. Assim, o time mineiro cresceu no jogo, ganhou confiança e ocupou mais o campo ofensivo. Destaque da equipe na temporada, Matheus Pereira entrou no intervalo para ajudar na construção das jogadas. A Raposa conseguiu pressionar, mas parou no goleiro Lucas Arcanjo.

O Cruzeiro não se abalou com a dificuldade de furar o ferrolho baiano. Dessa forma, o técnico Fernando Seabra buscou aumentar o volume ofensivo da equipe com a entrada de Dinenno. Assim, o Cruzeiro abusou da bola aérea e passou a ficar com as sobras. De tanto insistir, a Raposa empatou o jogo com dois gols de cabeça de Dinenno, aos 33 e 38 minutos, respectivamente. Nos acréscimos, o time mineiro tentou uma última pressão, mas não conseguiu a virada.

Vitória x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data: 19/08/2024

Local: Barradão, Salvador (BA)

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Caio Vinícius, min. 36’/2ºT), Ricardo Ryller (Léo Naldi, min. 24’/2ºT) e Machado (Carlos Eduardo, min. 0’/2ºT); Matheuzinho, Alerrandro (Edu, min. 40’/2ºT) e Osvaldo (Zé Hugo, min. 24’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Cruzeiro: Cássio; Ramiro (Dinenno, min. 19’/2ºT), João Marcelo, Villalba e Marlon (Kaiki Bruno, min. 19’/2ºT); Lucas Romero (Walace, min. 35’/2ºT), Lucas Silva (Matheus Pereira, min. 0’/2ºT) e Matheus Henrique; Barreal (Mateus Vital, min. 4’/2ºT), Kaio Jorge e Arthur Gomes. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Marcelo De Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar Da Costa (CE)

VAR:Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Osvaldo, de pênalti, aos 23′ do 1ºT (1-0); Alerrandro, aos 28′ do 1ºT (2-0); Dinenno, aos 33′ do 2ºT (2-1); Dinenno, aos 38′ do 2ºT (2-2)

Cartões amarelos: Léo Naldi (VIT); Villalba, Walace e Matheus Pereira (CRU)

Cartões vermelhos: Neris (VIT)

