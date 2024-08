Ignácio tem lesão confirmada e desfalca o Fluminense

O Fluminense recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira. Os exames de imagem confirmaram a lesão do zagueiro Ignácio no menisco do joelho direito. A lesão não é tão grave, mas o Tricolor tenta ficar o menor tempo possível sem o defensor. A informação é da ‘Trivela’.

O clube acredita que uma artroscopia é a decisão mais segura para que Ignácio possa se recuperar de forma mais rápida. Um tratamento considerado conservador, entretanto, não está descartado.

Caso o Flu opte pela cirurgia, Ignácio ficará o mesmo tempo fora que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador passou pelo mesmo procedimento e deve ficar fora entre 50 a 60 dias.

Ignácio atuou em apenas dois jogos pelo Tricolor. Ele foi titular contra o Vasco, ao lado de Thiago Santos, e contra o Corinthians, com Thiago Silva como companheiro. Ele teve boa atuação diante dos paulistas e foi elogiado.

Ignácio foi a segunda contratação mais cara do Fluminense nesta janela de transferências. O zagueiro de 27 anos custará R$ 12 milhões ao clube em parcelas até 2026. Ele, aliás, chegou para fazer dupla com Thiago Silva. É mais um desfalque para Mano Menezes.

