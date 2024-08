Corinthians volta para zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

A semana começa amarga para o Corinthians. Nesta segunda-feira (19), devido ao empate entre Cruzeiro e Vitória por 2 a 2, no Barradão, o Timão retornou a temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o Alvinegro está na 17ª colocação, com 22 pontos.

No último sábado (17), o Corinthians empatou sem gols com o Fluminense e ostenta a mesma pontuação que o Vitória, primeiro time fora do Z4. O problema é o critério de desempate, pois o Leão tem mais triunfo (6 a 4).

Para deixar a situação mais delicada, o Timão vive um jejum de triunfos que dura cinco rodadas. A última vitória foi diante do Bahia, quando a equipe surpreendente na Arena Fonte Nova e levou a melhor por 1 a 0.

Agora, o próximo desafio do Corinthians no Campeonato Brasileiro será domingo (25). Na Arena Castelão, a equipe de Ramón Díaz mede forças com o Fortaleza, atualmente, na vice-liderança do torneio.

Enquanto o torneio nacional não entra em cena, o Alvinegro foca a atenção na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (20), o adversário é o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.