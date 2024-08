Dinenno exalta reação do Cruzeiro: ‘Tivemos chances de ganhar’

Dinenno saiu do banco para se tornar o herói do Cruzeiro. O centroavante argentino, de 29 anos, entrou durante o segundo tempo para marcar os dois gols que garantiram o empate da Raposa com o Vitória por 2 a 2, nesta segunda-feira (19), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o jogador exaltou a reação da equipe mineira e acredita que o time mineiro está preparado para o confronto com o Boca Juniors, da Argentina, na próxima quinta-feira (22), pela Sul-Americana.

“Tínhamos certeza de que fizemos um primeiro tempo ruim, mas que iríamos melhorar no segundo tempo. A vantagem numérica deu a possibilidade de aumentar a intensidade e buscar o resultado. Sabíamos que era muito importante esse jogo para ganhar confiança para o próximo jogo (contra o Boca Juniors). Fico contente com a reação, tivemos oportunidades para ganhar, mas vamos manter essa mentalidade para as próximas partidas”, disse.

O Vitória saiu na frente do placar e abriu 2 a 0 após um lindo gol de bicicleta de Alerrandro. Entretanto, a expulsão do zagueiro Neris ainda no primeiro tempo trouxe o Cruzeiro de volta para a partida. Assim, o time mineiro ganhou mais volume na etapa final e reagiu. Dinenno, que entrou durante o segundo tempo, fez dois gols de cabeça para garantir o empate.

Próximo compromisso

Com o empate, o Cruzeiro ficou em sétimo lugar com 37 e perdeu a oportunidade de entrar no G-6. A Raposa volta a campo no meio da semana, quinta-feira (22), às 21h30, contra o Boca Juniors, da Argentina, no Mineirão, pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, perdeu por 1 a 0. Sendo assim, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar de forma direita às quartas.

